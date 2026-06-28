Recupera SSPE tractocamión con reporte de robo tras operativo coordinado y seguimiento con apoyo de C7-IA

La rápida coordinación operativa permitió localizar la unidad minutos después del reporte y resguardar la carga de combustible sin afectaciones

Como parte de las acciones permanentes de atención inmediata a delitos de alto impacto y en coordinación con el sistema de videovigilancia y análisis C7-IA, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recuperó un tractocamión con reporte de robo con violencia que transportaba combustible, durante un operativo desplegado la madrugada del 27 de junio en la ciudad de Chihuahua.

Los hechos se registraron luego de que policías estatales atendieran un reporte recibido a través del sistema de emergencias sobre el robo con violencia de un tractocamión ocurrido en la carretera Chihuahua–Juárez, a la altura del kilómetro 29.

De acuerdo con el reporte de la víctima, varios sujetos lo interceptaron y lo despojaron de la unidad que remolcaba una pipa cargada con hidrocarburo (gasolina), para posteriormente darse a la fuga.

De manera inmediata, elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial implementaron un operativo de búsqueda, mientras personal del C7-IA realizó el monitoreo en tiempo real mediante la infraestructura tecnológica y la consulta de diversas plataformas de información vehicular.

Como resultado del despliegue coordinado, minutos después los policías estatales localizaron el tractocamión abandonado en calles de la colonia Granjas de Sacramento.

Durante la inspección preventiva se confirmó que tanto la unidad como el autotanque conservaban intactos los sellos de seguridad colocados para el transporte del combustible, lo que permitió resguardar la carga sin alteraciones y evitar riesgos adicionales.

Posteriormente, el tractocamión y el tanque cisterna fueron trasladados a un sitio seguro para coordinar su puesta a disposición ante el Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destaca que este resultado fue posible gracias a la reacción inmediata de los elementos operativos, así como al trabajo coordinado con el sistema C7-IA y el uso de herramientas tecnológicas de Plataforma Centinela, fortaleciendo las capacidades de respuesta para la recuperación de vehículos y la atención de delitos patrimoniales en beneficio de la ciudadanía.