SNTE demanda 2 mil mdp al Gobierno federal para cubrir adeudos

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió 2 mil millones de pesos al Gobierno federal para pagar adeudos.

Alfonso Cepeda, líder del gremio, detalló que se requiere el dinero para cubrir prestaciones para el personal de Educación Media Superior que datan de 2016.

Entre las prestaciones que faltan por liquidar destacan jubilaciones, estímulos por antigüedad y pago por invalidez.

Dichas prestaciones deben cubrirse a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que el SNTE sostiene que en ningún caso el dinero pasa por sus manos.

“Una de las causas fundacionales del Sindicato es la defensa de los derechos de los trabajadores, por lo que es su obligación exigir a la autoridad su cumplimiento… Es necesaria la intervención de las autoridades hacendarias y educativas”, refirió.

El SNTE también se pronunció por reformar el esquema de pensiones para dar paso a un nuevo modelo.

“Los maestros merecemos una vejez sin zozobras y con bienestar, y no claudicaremos en nuestra lucha”, refirió el secretario general.

Con información de López-Dóriga Digital