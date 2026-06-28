CARGANDO INFORMACIÓN...

Informa DIF Municipal el calendario de julio para entrega del apoyo PAAM

  • Conoce las los horarios de las entregas correspondientes del 29 de junio al 27 de julio

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 29 de junio al 27 de julio, por su apoyo:

29 de junio:

  • Riberas, 9:00 horas
  • El Porvenir, 10:00 horas
  • Sahuaros, 13:30 horas

30 de junio:

  • Chihuahua 2000, 9:00 horas

1 de julio:

  • Quintas Carolinas y gente inscrita en Nuevo Triunfo, 10:30 horas

2 de julio:

  • CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
  • Villa Nueva, 12:00 horas

3 de julio:

  • CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
  • Unidad Karike, 12:15 horas

6 de julio:

  • Villa Vieja, 9:00 horas
  • La Villa, 10:45 horas
  • Industrial, 12:00 horas

7 de Julio:

  • Insurgentes, 9:00 horas
  • Lomas Karike, 9:00 horas
  • Unidad, 11:45 horas
  • Diego Lucero, 13:00 horas

8 de julio:

  • Panorámico, 9:00 horas
  • Colinas del Sol, 9:00 horas
  • Granjas, 9:45 horas.

9 de julio:

  • Martín López, 13:00 horas

13 de julio:

  • Aires del sur, 10:30 horas

14 de julio:

  • CEDEFAM Dale, 11:15 horas
  • Valle de la Madrid, 11:00 horas
  • Díaz Ordaz, 12 horas
  • Rosario, 13:00 horas

15 de julio:

  • Lázaro Cardenas, 9:45 horas

16 de julio:

  • Ranchería Juárez, 12:00 horas

17 de julio:

  • Cerro de la Cruz, 9:00 horas

21 de julio

  • Lealtad II, 9:45 horas
  • Lealtad I, 10:45 horas
  • Desarrollo Urbano, 11:45 horas

22 de julio:

  • CC Santa Rosa, 9:00 horas

23 de julio:

  • Arturo Gámiz, 9:00 horas
  • Popular, 13:30 horas
  • CEDEFAM Palestina, 13:30 horas

24 de julio:

  • CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas
  • Vistas Cerro Grande, 12 horas

27 de julio:

  • CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas

Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.

Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp