Informa DIF Municipal el calendario de julio para entrega del apoyo PAAM

- Conoce las los horarios de las entregas correspondientes del 29 de junio al 27 de julio
H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, por medio del DIF, informa a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) edición 2026, las fechas en las que podrán acudir a su centro comunitario, del 29 de junio al 27 de julio, por su apoyo:
29 de junio:
- Riberas, 9:00 horas
- El Porvenir, 10:00 horas
- Sahuaros, 13:30 horas
30 de junio:
- Chihuahua 2000, 9:00 horas
1 de julio:
- Quintas Carolinas y gente inscrita en Nuevo Triunfo, 10:30 horas
2 de julio:
- CEDEFAM 2 de Junio, 9:00 horas
- Villa Nueva, 12:00 horas
3 de julio:
- CEDEFAM Vallarta, 10:30 horas
- Unidad Karike, 12:15 horas
6 de julio:
- Villa Vieja, 9:00 horas
- La Villa, 10:45 horas
- Industrial, 12:00 horas
7 de Julio:
- Insurgentes, 9:00 horas
- Lomas Karike, 9:00 horas
- Unidad, 11:45 horas
- Diego Lucero, 13:00 horas
8 de julio:
- Panorámico, 9:00 horas
- Colinas del Sol, 9:00 horas
- Granjas, 9:45 horas.
9 de julio:
- Martín López, 13:00 horas
13 de julio:
- Aires del sur, 10:30 horas
14 de julio:
- CEDEFAM Dale, 11:15 horas
- Valle de la Madrid, 11:00 horas
- Díaz Ordaz, 12 horas
- Rosario, 13:00 horas
15 de julio:
- Lázaro Cardenas, 9:45 horas
16 de julio:
- Ranchería Juárez, 12:00 horas
17 de julio:
- Cerro de la Cruz, 9:00 horas
21 de julio
- Lealtad II, 9:45 horas
- Lealtad I, 10:45 horas
- Desarrollo Urbano, 11:45 horas
22 de julio:
- CC Santa Rosa, 9:00 horas
23 de julio:
- Arturo Gámiz, 9:00 horas
- Popular, 13:30 horas
- CEDEFAM Palestina, 13:30 horas
24 de julio:
- CEDEFAM Mármol III, 9:00 horas
- Vistas Cerro Grande, 12 horas
27 de julio:
- CEDEFAM Punta Oriente, 9:45 horas
Se exhorta a las y los adultos mayores a acudir con su carnet, al centro comunitario que registraron como punto de recolección. Asimismo, se les pide acudir a la hora correspondiente.
Para mayores informes, podrán comunicarse al 072 en las extensiones 2232 y 2239 de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o bien, acercarse a las instalaciones del DIF Municipal en calle Carbonel, número 4106, frente al Club de Leones, en el mismo horario de atención.