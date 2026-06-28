Los intentos de registrar “El pato Merlín” como marca: un empresario de sorteos y una persona en Zapopan

Al menos dos personas han intentado registrar en México a El pato Merlín después de que se viralizara en redes sociales como un símbolo de la Copa del Mundo: un empresario de sorteos y una persona en Zapopan.

El pasado 17 de junio, tanto el empresario David Sides Fuentes, con domicilio en Mérida, Yucatán, como Rosa María Hernández Flores, de Zapopan, presentaron la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Esto es sólo dos días antes de que el ave famosa en redes sociales recibiera el título de embajador de la Copa Mundial 2026.

Rosa María Hernández ha pedido registrar “El pato Merlín”, mientras que David Sides Fuentes quiere usarlo como “El pato Merlín, el pato de la suerte”.

De acuerdo con el registro del IMPI, el hombre registró la marca dentro de la Clasificación de Niza —sistema internacional que agrupa productos y servicios— número 35, que le permitiría usar el nombre de la marca en publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.

David Sides, además, incluyó una imagen como logotipo: un pato animado con una playera verde con símbolos relacionados con la cultura mexicana, frente a lo que parece ser un calendario mexica también de color verde con tonalidades doradas y rojas; debajo de esta ilustración se puede leer “El Pato Merlín”, aparentemente creada con inteligencia artificial.

Según el Registro Público de Comercio del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el hombre es socio de tres empresas con sede en el municipio de Guadalajara, Jalisco: Pegasica Entertainment S.A. de C.V., Integrales Rauda, S.A. de C.V. y Pegasica Marketing Group, S.A. de C.V.

Pegasica Entertainment y Pegasica Marketing Group se dedican a la organización y promoción de sorteos, de acuerdo con sus sitios web y perfiles en LinkedIN.

Por su parte, Rosa María Hernández Flores busca utilizar a “El pato Merlín” en servicios de entretenimiento y la organización de espectáculos.

Hasta el momento, en el sitio web del IMPI no hay una resolución definitiva sobre estas peticiones, aunque la semana pasada, la Secretaría de Economía y el IMPI informaron el otorgamiento del registro de la marca “Pato Merlín”, así como de su diseño tridimensional, a nombre de su propietaria original, Karla Ivette Gómez López.