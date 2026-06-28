“Deje de decirles mentirosas a las familias; de entre todos los parralenses, el único que miente es usted”: Alma a director de la JMAS

Alma Portillo, diputada local de Movimiento Ciudadano, pidió al director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, Arturo Gaytán, que deje de mentirles a las familias parralenses, las cuales siguen sufriendo los estragos por la falta del vital líquido en sus viviendas, mientras que él afirma que a diario llega el agua a sus domicilios.

A través de un video, Portillo Lerma informó que “recientemente, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral, el ingeniero Arturo Gaytán, tuvo que visitar la colonia El Quijote por exigencia de los vecinos. Les explicó sus razones por las cuales no pueden tener agua todos los días. Los vecinos escucharon, pero querían soluciones. Y el director les prometió ese mismo día, delante de mí y delante de medios de comunicación, que a partir del día siguiente recibirían agua dos veces por semana sin falta. Los vecinos aceptaron, porque es mucho mejor que recibir agua cada 15 días. Imagínense, así de grave está la situación en El Quijote y en otras colonias de Parral. Aún así, hay familias que decidieron ampararse para recibir agua todos los días, aún cuando la autoridad incumpliera esta promesa”.

“Ahora el director dice que todas las familias tienen agua. Les dice mentirosos a los vecinos porque él les ha garantizado el agua y porque está en la ley. Gaytán, déjeme decirle que si usted realizara el trabajo que por ley está obligado, ninguna familia tendría por qué ampararse. Es decir, sí, efectivamente, en la ley está muy claro. Todas las familias tienen garantizado el derecho al agua. Es un derecho humano. Pero usted, como director de la Junta, no cumple con esa garantía”, añadió.

“En conclusión, efectivamente está garantizado en la ley, en papel. Pero en realidad, todas las familias parralenses siguen sufriendo todos los días por falta de agua. No hay una sola colonia en Parral que reciba agua todos los días. Y hasta que eso suceda, seguiremos promoviendo amparos ante su incumplimiento. Y una última cosa: no le diga a las familias parralenses que mienten, porque entre todos los parralenses, el que miente todos los días es usted”, enfatizó Alma Portillo.