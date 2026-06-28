Marco Bonilla celebra el Día de las Buenas Acciones junto a la sierra de Chihuahua

Marco Bonilla llegó hasta Maguarichi respondiendo a la invitación de la Fundación CYDEM para celebrar el Día de las Buenas Acciones, un movimiento internacional que reconoce a quienes generan un impacto real y positivo en sus comunidades a través del voluntariado y la participación ciudadana.

El evento congregó a cientos de habitantes de distintos municipios de la región, que se dieron cita no solo para ser parte de los reconocimientos, sino para compartir un convivio con música, comida y baile, en un ambiente que reflejó exactamente lo que la jornada celebra: comunidad y solidaridad.

Al tomar la palabra, Bonilla fue directo sobre lo que más importa de las buenas acciones: el altruismo genuino de acercarse a quienes más lo necesitan. “Eso debería ser lo más importante para cualquier asociación y para cualquier gobierno”, señaló.

El alcalde destacó que Maguarichi, la Fundación CYDEM y el resto del estado comparten algo fundamental: ser chihuahuenses. Y ser chihuahuense, dijo, significa no rendirse, salir adelante y vencer la adversidad. Con esfuerzo, a todos puede irles mejor.

Marco reconoció de manera especial a la Fundación CYDEM, que hoy apoya a cinco mil personas en la zona serrana, muchas de ellas en condición de vulnerabilidad. Un trabajo que, en sus palabras, marca una diferencia real en la calidad de vida de familias enteras.

Francisco Manuel Campos, presidente municipal de Maguarichi, coincidió en que este tipo de programas son una muestra concreta de lo que se logra cuando se trabaja en equipo, y subrayó la importancia de mantener esas colaboraciones para seguir ampliando resultados.

Como parte del evento, la Fundación CYDEM entregó reconocimientos a personas que han destacado por su labor en beneficio de las comunidades:

– **Francisco Javier Gaxiola Meraz**, Director de Desarrollo Rural del municipio de Uruachi

– **Nicolás Parra González**, Residente de Campo en los municipios de Maguarichi y Bocoyna

– **Florentino Núñez Quezada**, Director de Desarrollo Rural del municipio de Maguarichi