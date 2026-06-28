Abre Municipio segunda oportunidad para las escuelas que no alcanzaron a registrarse en Mi Bolsa Escolar

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, con el objetivo de que más estudiantes de primaria sean beneficiados con el programa Mi Bolsa Escolar 2026, lanza por segunda ocasión la convocatoria dirigida a las escuelas públicas de nivel primaria que no participaron o no alcanzaron a registrarse en la primera etapa.

La convocatoria estará disponible a partir de este 29 de junio en la página web oficial del Municipio; https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias donde las instituciones educativas podrán consultar los requisitos y documentación necesaria para integrarse al programa.

Las solicitudes se recibirán del 29 de junio al 2 de julio de 2026 en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

Esta nueva oportunidad busca ampliar la cobertura del programa y permitir que más planteles accedan a la entrega de mochilas y útiles escolares para sus alumnas y alumnos, contribuyendo así a la economía de las familias chihuahuenses.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de acercar este apoyo a la mayor cantidad posible de escuelas primarias del municipio, por lo que invita a las y los directivos de los planteles interesados a revisar la convocatoria y realizar su trámite en tiempo y forma.

Para mayores informes, las escuelas pueden comunicarse a la Subdirección de Educación al teléfono 614-200-48-00 o al 072, extensiones 6509, 6517, 6520 y 6566.