Reitera Sheinbaum que no hay división con AMLO: “Somos el mismo proyecto que está con el pueblo”

Tlajomulco, Jal. “Dicen comentócratas que hay división entre Andrés Manuel López Obrador y la presidenta. Falso somos el mismo proyecto que está con el pueblo de México; por convicción y porque lo quiere el pueblo”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante unas 15 mil personas que de diferentes partes de Jalisco llegaron a la arena VFG, aledaña al aeropuerto de Guadalajara, en este municipio metropolitano.

También reiteró que “somos un país independiente y soberano” y que México no es ni colonia ni protectorado de ninguna otra nación, luego de dar un repaso histórico por heroínas y héroes de la historia del país.

A dos años del inicio de la administración federal, Sheinbaum llegó a su segundo destino este sábado (por la mañana estuvo en Colima, más tarde se trasladó a Nayarit) para presentar los resultados del Segundo Informe de Gobierno en el estado de Jalisco.

Dijo que en materia de seguridad, los homicidios registraron una reducción del 65 por ciento de septiembre de 2024 a junio de 2026, destacando entre las acciones reportadas la operación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Tapalpa, donde resultó herido Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, y fallecieron siete integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el sector económico, Jalisco registró un crecimiento en remesas por mil 193 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y para junio desde su llegada al cargo se reportaron 2 millones de empleos ante el IMSS, un incremento del 1.2 por ciento en comparación con septiembre de 2024.

En infraestructura, se inauguró la Línea 4 del Tren Ligero y este año concluyen los trabajos del Puente Amado Nervo, que une a Puerto Vallarta con la ribera de Nayarit, mientras se mantienen obras de conservación en la Red Federal de Carreteras y en el Libramiento Lagos de Moreno, además del inicio de la modernización del Puerto de Vallarta y la construcción de cinco caminos artesanales.

Afirmó que avanza el proyecto del tren México-Guadalajara, cuyo tramo Irapuato-Guadalajara está en etapa de estudios mientras en el sector hídrico, se realiza el saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago.

En vivienda, recordó que se construyen 2 mil 154 casas de una meta de 70 mil 310, se regularizarán 15 mil escrituras y se reestructuraron créditos de INFONAVIT y FOVISSSTE para beneficio de 402 mil 156 familias.

En educación, se crearon más de 2 mil espacios en preparatoria con un nuevo plantel en El Salto, la ampliación de otro en Lagos de Moreno y la reconversión de dos en Tonalá y Ayotlán.

Dijo que en 2026 se abrirán 900 espacios adicionales en El Salto, Vallarta, Tala y Ocotlán. También se proyecta la construcción de 97 Centros de Educación y Cuidado Infantil.

En salud, se inauguró el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco con 250 camas.

También se refirió a la justicia social, materia en la cual se restituyeron 5 mil 956 hectáreas a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán mediante el Plan de Justicia del Pueblo Wixárika y se aprobaron 92 millones de pesos del FAISPIAM.

Adelantó que para el cierre de 2026, los programas para el Bienestar sumarán 2 millones 489 mil 446 beneficiarios con una inversión de 56 mil 250 millones de pesos, distribuidos en pensiones para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, becas educativas y apoyos a sectores productivos.

En su informe sobre Jalisco, dijo además que está por concursarse la construcción de la Central Ciclo Combinado Guadalajara para aportar 500 MW al sistema.

La concentración en la arena VFG colapsó la carretera a Chapala, donde se encuentra el inmueble, ante la gran cantidad de tráfico vehicular que hubo. El gobernador emecista Pablo Lemus, quien fue a recibir a Sheinbaum al aeropuerto, no la acompañó en el informe.