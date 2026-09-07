Harry Styles y Zoë Kravitz quieren una boda íntima, pero con grandes fiestas, revelan

De acuerdo con una fuente cercana consultada por People, Harry Styles y Zoë Kravitz , quienes se comprometieron en abril, no estarían preocupados por organizar una boda llena de detalles o seguir un protocolo específico. Por ahora, su prioridad es crear un ambiente en el que puedan disfrutar con las personas que más quieren.

“Zoë y Harry quieren tener música en vivo; es una parte muy importante de la boda para ellos”, dice una fuente cercana a la pareja. “Además de eso, lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y celebrar con sus allegados”.

Aunque tanto Harry como Zoë están muy involucrados en sus respectivas carreras, ambos estarían llevando los preparativos con calma. La fuente asegura que no están obsesionados con cada aspecto de la celebración y que prefieren concentrarse en la experiencia que vivirán junto a sus invitados.

“No son muy exigentes con los detalles de la boda”, comenta una fuente cercana. “Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para sus seres queridos”.

El compromiso llegó después de varios meses de relación. People confirmó la noticia en abril, aproximadamente ocho meses después de que comenzaran a circular las primeras imágenes de ambos juntos.

De acuerdo con la fuente, Zoë y Harry están felices con este nuevo paso y se sienten cómodos con la vida que han construido como pareja: “Son una pareja muy sólida”, dice la fuente. “Sus personalidades y estilos de vida encajan a la perfección; son una pareja increíble”.

La relación de Harry Styles y Zoë Kravitz creció entre viajes y compromisos

Los rumores sobre un posible romance comenzaron en agosto de 2025, cuando Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vistos caminando del brazo en Roma. Poco después, surgieron versiones de que habían sido vistos besándose en Londres.

Desde entonces, la pareja ha tenido que compaginar su relación con sus respectivas agendas profesionales. Sus compromisos no siempre coinciden, pero ambos han buscado la manera de encontrar tiempo para estar juntos.

“Ambos tienen agendas muy apretadas que no siempre coinciden”, dijo una fuente en aquel momento. Otra persona cercana a la pareja agregó: “Parecen muy serios y centrados en priorizar el tiempo juntos. También parece que han creado una vida en común que ambos disfrutan de verdad”.

Zoë incluso acompañó a Harry durante el inicio de su gira y fue telonera del cantante en Ámsterdam el 16 de mayo. Esa noche también fue captada en la zona VIP del Johan Cruijff Arena mientras lo apoyaba durante su presentación.

“Estaba entusiasmada por apoyarlo en la noche de estreno en Ámsterdam”, declaró una fuente a People en aquel momento. “Le gusta su música y le encanta verlo actuar en directo. Lo están pasando de maravilla juntos”, añadió la fuente sobre el tiempo que ambos compartieron en Europa durante las fechas de la gira.

Semanas después de su compromiso, otra fuente aseguró que la relación atraviesa un buen momento y que Harry está “más feliz que nunca, según sus amigos”: “Zoë lo apoya muchísimo, y siempre que ambos tienen tiempo libre, aprovechan para pasar juntos el mayor tiempo posible”, añadió la fuente.

Con información de Quién