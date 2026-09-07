Fallece sujeto en hospital tras recibir disparo en la cabeza

Un hombre de aproximadamente 50 años falleció en el Hospital StarMedica luego de sufrir un ataque armado en la colonia Quintas Quijote.

La agresión ocurrió en las calles Voltaria y Dornajo en donde la víctima recibió un disparo en la cabeza.

Fue trasladado por sus familiares al Hospital en donde falleció en el Área de Urgencias por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Agentes de la Policía Municipal y de la Policía del Estado arribaron al Hospital para realizar el reporte y la investigación correspondiente.