Regresa Manque Granados a Colonia Rubio con apoyos en beneficio de 80 familias

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, visitó a vecinos de la Colonia Rubio para entregar apoyos alimentarios y útiles escolares de Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, en beneficio de 80 familias de esta comunidad. La legisladora acudió en compañía de la regidora Joni Barajas.

Acompañada por la regidora Joni Barajas, Manque regresó a Colonia Rubio, una de las zonas prioritarias de Chihuahua Capital, para entregar apoyos alimentarios, útiles escolares, así como paquetes de hule, en beneficio de 80 familias de la colonia, como parte de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal.

Durante la visita, la legisladora destacó la importancia de mantener una presencia cercana en las colonias y escuchar directamente a las familias, especialmente en zonas donde el acompañamiento y la atención de las autoridades pueden hacer una diferencia en su vida cotidiana.

“Regresar a las colonias, escuchar a las familias y acompañarlas en sus necesidades es parte de nuestra responsabilidad. Estos apoyos son resultado del trabajo conjunto y de sumar esfuerzos para que lleguen a quienes los necesitan”, señaló Manque Granados.

La diputada federal refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales, así como con las y los representantes de Chihuahua Capital, para acercar soluciones y mantener una atención permanente a las familias de las distintas colonias de la ciudad.