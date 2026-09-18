Donald Trump anunció un acuerdo permanente con Dinamarca para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

El entendimiento prevé que Washington asuma de manera indefinida la seguridad del territorio danés y bloquee bases, despliegues o inversiones de países adversarios sin permiso escrito

Seguir Base espacial Pituffik en Groenlandia. Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl vía REUTERS

18 Sep, 2026 03:59 p. m. MX

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según sostuvo el viernes, dará a Washington control permanente sobre la seguridad del territorio ártico y restringirá la presencia de Rusia y China.

El entendimiento impediría que países ajenos a la OTAN instalen bases militares o envíen tropas a Groenlandia. También limitaría las inversiones en sectores sensibles sin autorización estadounidense y permitiría a Washington ampliar su presencia militar en la isla, aunque el texto del pacto todavía no fue difundido.

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Trump afirmó en Truth Social que el acuerdo garantiza que Estados Unidos tendrá de forma permanente “la completa capacidad de hacer lo necesario” para proteger la seguridad de Groenlandia y de Estados Unidos. El mandatario definió el pacto como un acuerdo de “vigencia infinita”.

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La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, señaló que el documento se firmará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para la próxima semana en Nueva York. Frederiksen declaró que existe una perspectiva de un acuerdo “bueno para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. REUTERS/Evan Vucci

Un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato para explicar los términos, dijo que el pacto impedirá a China y Rusia establecer bases en Groenlandia, enviar tropas o realizar inversiones en áreas sensibles sin consentimiento de Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el acuerdo responde de manera permanente a las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. “Excluirá a cualquier adversario” de Groenlandia y de la zona que la rodea, afirmó al describir el papel de la isla dentro del área de defensa estratégica de América del Norte. El buque de patrulla en alta mar P570 HDMS Knud Rasmussen, de la Armada danesa, navega cerca del antiguo puerto de Nuuk, Groenlandia, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Marko Djurica

Trump no explicó cómo funcionará la fórmula de “control permanente” ni publicó el contenido del entendimiento. También aseguró que Estados Unidos desplegará una gran presencia militar en Groenlandia, donde ya opera la base espacial de Pituffik, situada en el noroeste del territorio.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró que el acuerdo con Estados Unidos “fortalece” la seguridad de la isla. La oficina de Frederiksen indicó que el documento reforzará la seguridad del Atlántico Norte y el Ártico.

Estados Unidos ya dispone de derechos amplios de sobrevuelo y de instalación de bases en Groenlandia por un acuerdo de defensa con Dinamarca firmado en 1951 y actualizado en 2004. Ese marco permite a Washington aumentar tropas e instalaciones militares tras informar a Copenhague y a las autoridades groenlandesas. El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, la segunda dama, Usha Vance, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, recorren la Base Espacial Pituffik del ejército estadounidense en Groenlandia el 28 de marzo de 2025. Jim Watson/Pool vía REUTERS

Según informó Reuters, el nuevo pacto otorgaría a Estados Unidos acceso permanente, derechos de instalación de bases y de sobrevuelo, incluso si Groenlandia alcanza la independencia. El territorio autónomo danés tiene unos 57.000 habitantes y una parte de su población aspira a independizarse.

Trump había insistido desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, en que Estados Unidos debía controlar Groenlandia por razones estratégicas. Sus declaraciones provocaron tensiones con Dinamarca y entre aliados de la OTAN, luego de que no descartara el uso de la fuerza para tomar la isla.

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Durante el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado en enero, Trump sostuvo conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre un marco para Groenlandia y el Ártico. Los términos de aquella propuesta no fueron difundidos y no está claro si el nuevo acuerdo modifica de forma sustancial ese entendimiento.