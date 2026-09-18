“Me siento más caballa, más ceutí que ayer”, dice De la Fuente en respaldo a Ceuta

Barcelona. El técnico de la campeona del mundo España, Luis de la Fuente, anunció su convocatoria para la Liga de Naciones desde Ceuta y señaló que se siente “más caballa (término con el que se le llama a los habitantes de esa entidad) y más ceutí que ayer” en respaldo a la localidad por la crisis migratoria, al mismo tiempo que aseguró no tener “duda” de que su país ganará la sede de la final del Mundial 2030 ante Marruecos.

“No quiero olvidarme de nuestros compatriotas en Ceuta, que lo están pasando muy mal, que recuperen la normalidad lo antes posible, para todos ellos mi ánimo y mi apoyo”, dijo De la Fuente.

Ceuta, un enclave español en el Norte de África, vive una crisis migratoria desde finales de julio tras una entrada masiva de migrantes. Aunque la mayoría de ellos han regresado a sus países de origen, decenas han muerto en su intento por llegar a Europa, mientras que miles se quedaron en Ceuta, donde la situación se ha ido deteriorando, dando lugar a tensiones y a manifestaciones casi diarias de la población local, que reclama una solución.

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“Esto es Ceuta, esto es España”, afirmó De la Fuente al sujetar la Copa del Mundo rodeado de un grupo de niños en un video que se convirtió en un homenaje a Ceuta. Así, De la Fuente anunció su primera convocatoria tras ganar el Mundial, ahora ya enfocado en Liga de Naciones donde enfrentará a Inglaterra, Croacia y República Checa.

En medio de la crisis migratoria, también destaca la disputa diplomática entre España y Marruecos por ganar la sede de la final del Mundial 2030, un tema que no pasó inadvertido para De la Fuente.

“Mi opinión, la final se debería jugar en España, por muchos motivos”, sostuvo. “Todavía queda mucho tiempo por delante y seguro que la FIFA valorará todo lo bueno que ofrece España”.

El respaldo de La Roja y de Luis de la Fuente llegan después de un polémico episodio en el que los franceses Kylian Mbappé, Ibrahima Kanoté y el brasileño Vinícius, integrantes del Real Madrid, evitaron involucrarse de manera completa en una campaña en apoyo al enclave norafricano al considerar que hay una falta de empatía con los migrantes.

Presionado por un sector de ultraderecha de la afición merengue, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto con Emilio Butragueño, emblema del club, y el ceutí José Martínez “Pirri”, presidente de honor del plantel merengue, visitaron el viernes Ceuta donde se reunieron con el presidente de la localidad, Juan Jesús Vivas, para mostrar su solidaridad con el enclave.

“Aprovecho también este acto para transmitir todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles a todos los ceutíes. Deseamos que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible”, dijo Florentino. Zinedine Zidane reveló también su primera convocatoria para la selección francesa y respaldó a Mbappé como capitán de Les Bleus, aunque prefirió no expresar una postura respecto a los temas políticos.

“Voy a dedicarme a esta tarea, la de director técnico de la selección francesa. Por otro lado, tengo convicciones como todo el mundo, soy un ciudadano. Luego, compartirlas… Cada uno hace lo que quiere”.