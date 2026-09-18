Invita Secretaría de Turismo a disfrutar los eventos del fin de semana

– _Del 18 al 20 de septiembre se realizarán actividades deportivas, gastronómicas, culturales y de aventura en diferentes destinos del estado_

La Secretaría de Turismo invita a la población a disfrutar de los eventos programados del 18 al 20 de septiembre, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA Chihuahua) y el programa Chihuahua es para ti ¡Conócelo!.

Las actividades incluyen deporte, aventura, gastronomía, cultura y entretenimiento para diferentes públicos.

Del 18 al 20 de septiembre se podrá disfrutar del Ultra Trail Cascadas Huajumar, en Ocampo, donde las y los participantes competirán en rutas rodeadas de naturaleza y paisajes serranos, para poner a prueba su resistencia y capacidad física.

El 19 de septiembre, Creel, Bocoyna será sede de la Carrera ANEN A5, un evento de motociclismo que reunirá a participantes y aficionados, para una jornada de aventura en los caminos de la Sierra Tarahumara.

El 20 de septiembre, San Francisco de Conchos recibirá el Boquilla Trail Run, una competencia pedestre que permitirá a las y los corredores el contacto con la naturaleza y admirar los paisajes que caracterizan a este destino turístico.

Ese mismo día, la actividad llegará a la ciudad de Chihuahua con la Carrera Exhacienda del Torreón, un certamen de ciclismo de montaña (MTB) que se desarrollará en la colonia Ocampo, con un reto deportivo dentro de un entorno que combina historia y aventura.

En la misma capital el 19 de septiembre se realizará la quinta edición del Medieval Game Fest, que transportará a las y los asistentes a una época de historia y fantasía, con áreas temáticas, gastronomía, vino y cerveza artesanal, combates medievales, música, teatro, danza, arte circense y dinámicas lúdicas para toda la familia.

El 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo el Festival Carne y Vino 2026, en la Nogalera San Bernardo, en Chihuahua capital, que celebrará su quinta edición con una propuesta gastronómica y cultural que reunirá cocina de autor chihuahuense, destilados nacionales y vinos locales.

El festival contará además con música en vivo, zona wellness y actividades para niñas y niños.

Para consultar la programación completa visitar el calendario oficial de FITA Chihuahua 2026 en https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026 y el calendario de Chihuahua es para ti ¡Conócelo!, en https://turismodechihuahua.aflip.in/CalendariodeEventos2026.