Quién es Marlowe Sturridge, la hija de Sienna Miller que acapara los reflectores

Marlowe, hija de Sienna Miller y Tom Sturridge, apareció con su mamá en la alfombra roja del estreno de War en Londres. A sus 14 años, la adolescente llamó la atención por su parecido con la actriz

Durante años, Sienna Miller optó por mantener la vida de su hija mayor alejada de los reflectores. Sin embargo, esta semana Marlowe Sturridge volvió a aparecer públicamente junto a su mamá y su presencia en la alfombra roja terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados del estreno de War, la nueva serie de Sky y HBO.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F09%2F18%2Fquien-es-marlowe-sturridge-la-hija-de-sienna-miller-que-acapara-los-reflectores&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf

Madre e hija llegaron juntas al Odeon Luxe Leicester Square, en Londres, para la premiere mundial de la producción protagonizada por Miller y Dominic West. Sienna eligió un espectacular vestido negro de corsé y plumas, y Marlowe apostó por un look mucho más relajado: una camiseta amarilla con estampado gráfico, falda midi negra de seda con encaje, bailarinas cafés y una bolsa Chloé. Las imágenes de ambas rápidamente se hicieron virales por el evidente parecido entre la actriz y su hija.

¿Quién es Marlowe Sturridge?

Marlowe Ottoline Layng Sturridge nació el 7 de julio de 2012 y es hija de Sienna Miller y el actor británico Tom Sturridge, conocido por sus trabajo en The Sandman, Sweetbitter y The Boat That Rocked. La pareja comenzó su relación en 2011 y se separó en 2015, aunque ha mantenido una relación de coparentalidad.

Marlowe tiene actualmente 14 años y es la mayor de los tres hijos de Sienna. La actriz también tiene una hija nacida en diciembre de 2023 y un hijo que nació en abril de 2026 con su prometido, el actor y modelo Oli Green. Miller confirmó la llegada de su tercer hijo en mayo pasado y posteriormente reveló que se trataba de un niño.

Aunque su familia pertenece de lleno al mundo del entretenimiento, Marlowe ha crecido lejos de la exposición pública. Su mamá ha hablado ocasionalmente sobre ella y de la personalidad que ha desarrollado con los años. En 2020, Miller describió la maternidad como “la relación más amorosa e intensa” de su vida y aseguró que reconoce en su hija algunos rasgos de su propia personalidad.

Si hay algo que Sienna ha revelado sobre Marlowe es que la moda es uno de sus grandes intereses. En una entrevista con The Guardianen 2024, la actriz describió a su hija como una auténtica “little fashion monster” y bromeó con que tiene opiniones muy claras sobre la manera en que se viste.

“Es muy estilosa. Y muy crítica. Es como una joven Anna Wintour en su absoluto desdén por algunas de las cosas que uso”, contó Miller.

La actriz incluso recordó que durante su estancia en Nueva York su hija consideraba que su estilo era vergonzoso y quería que se peinara. Sin embargo, Miller explicó que, al regresar a Inglaterra, Marlowe comenzó a apreciar más su estética relajada.

Sienna Miller y Marlowe Sturridge en la alfombra roja

Aunque la aparición en Londres llamó especialmente la atención, Marloweya había llamado la atención en algunos de los eventos más importantes de la carrera de su mamá.

En mayo de 2024, cuando tenía 11 años, acompañó a Sienna y a Oli Green en el Festival de Cannes en la premiere de Horizon: An American Saga. En aquella ocasión apareció con un vestido corto rosa pálido y sandalias, caminando junto a la pareja por la alfombra roja.

También estuvo junto a su famosa mamá en un evento de moda en Londres en abril de 2025, cuando ambas acudieron al Bridal Ballerina Breakfast organizado por Savannah Miller, hermana de Sienna.

Sienna Miller junto a su hija Marlowe. (Getty Images)

Y en 2023, madre e hija fueron fotografiadas juntas en la primera fila del desfile de Proenza Schouler durante la Semana de la Moda de Nueva York, otra señal de que Marlowe se ha familiarizado desde pequeña con el mundo de la moda.

Una nueva generación que crece frente a los reflectores

La atención sobre Marlowe llega en un momento de cambios para Sienna Miller. A sus 44 años, la actriz acaba de convertirse nuevamente en mamá y compagina su vida familiar con una etapa profesional que incluye War, la producción en la que comparte créditos con Dominic West y que fue precisamente el motivo de su más reciente aparición pública junto a su hija.

Por ahora, Marlowe no ha anunciado una carrera en la actuación ni en la moda. Lo que sí ha quedado claro es que tiene una relación cercana con el mundo creativo en el que creció y que, a diferencia de su madre cuando comenzó su carrera, ella está entrando a los reflectores poco a poco y acompañada por su familia.