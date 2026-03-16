Regresa el calor con máximas de 34°C para esta semana: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que, para la semana del 16 al 20 de marzo, pronostican un incremento gradual en las temperaturas, por lo que exhortan a cuidarse del calor y seguir recomendaciones para evitar afectaciones a la salud.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se pronostica una temperatura máxima de 22°C y mínima de 9 grados, con cielo mayormente nublado y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Para el martes se prevé una máxima de 28°C y mínima de 8°C grados, con cielo mayormente soleado y rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. Asimismo, para este miércoles una máxima de 31°C, mínima de 12°C, condiciones soleadas y vientos de hasta 45 kilómetros por hora.

Por otro lado, para este jueves se esperan máximas de 32°C y mínima de 14°C, con cielo despejado. Y finalmente, para este viernes máximas de 34°C, mínimas de 14°C, cielo soleado y viento ligero.

Ante estas condiciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan desprenderse ante la presencia de ráfagas de viento.

El Gobierno Municipal invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.