Con casa llena en el PAN, así es como Marco Bonilla oficializó su registro como precandidato a la gubernatura ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales, cuyos integrantes recibieron la documentación por parte del alcalde con licencia de la capital, quien a pesar de ser aspirante único a la precandidatura, cumplió con los requisitos y el proceso solicitados por Acción Nacional. Tras el registro, a Bonilla ya lo esperaban cientos de panistas que se conglomeraron al exterior del Comité Directivo Estatal para escucharlo, pues si algo tiene el proyecto de Marco, es que sin importar grupos o aspiraciones personales de algunos actores políticos, todos han cerrado filas respecto a su figura, la cual representa la unidad del PAN… y hasta la del PRI.

Y es que esta semana por fin deberá quedar concretada la alianza entre azules y tricolores, ya que apenas inicie el mes navideño, tanto PAN como PRI deberán registrar formalmente su intención de postular a Bonilla como aspirante a la gubernatura, por lo que en los próximos días, los dirigentes estatales del panismo, Daniela Álvarez y de la familia revolucionaria, Alex Domínguez, volverán a reunirse para afinar los últimos detalles de esa unión que hará frente a Morena en la contienda electoral.

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Y mientras la unidad azul se hace latente en tono a Marco Bonilla, la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital continúa como la piedra en el zapato para los azules… y ayer durante la movilización para apoyar al aspirante a la gubernatura, se dio muestra de ello. Por un lado, el exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, llegó acompañado de su esposa y sin mucho ruido, pero ya ahí en la conglomeración fue recibido con gusto por varios militantes y simpatizantes, mientras que por el otro lado, literal, arribó el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, encabezando a un grupo de panistas y flanqueado por la exdiputada local Rocío Sarmiento, incluso hasta participó en la pega de calcas, así que en ese aspecto, al PAN todavía le quedan algunas cuestiones que destrabar, pero ayer fue tanta la euforia por el precandidato a la gubernatura, que la carrera por ese abanderamiento puede esperar un poco más y ahí mucho tendrá que ver el oficio político del delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo Torres Cofiño.

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El que se ha enfocado en lograr la unidad de Morena, aunque un extenso grupo de los llamados “fundadores” se le resista y aunque eso signifique poner en riesgo una posible victoria en las urnas, es el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, quien ayer convocó a un encuentro con otros “fundadores”, esos que se han alineado en torno al alcalde con licencia de Juárez. Se trata de Jorge César Tamez y la regidora Elena Rojo, los cuales, junto a Cruz, encabezaron este encuentro de morenistas de cepa, a pesar de que a quienes se les vincula con el senador Juan Carlos Loera y la eventual candidata a la alcaldía de Juárez, Andrea Chávez, continúan en la resistencia. Ya el próximo 2 de diciembre arrancan las precampañas, así que todavía hay chance de cumplir con la encomienda que le encargó la jefa nacional de Morena, Ariadna Montiel, que es el unir al movimiento en torno a su figura.

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Los que a pesar de las recientes “fugas” políticas, como lo son los parralenses Dalila Villalobos y Vicencio Chávez, así como las regidora juarense Mireya Porras y Aldonza González, ni sufren ni se acongojan y hasta organizaron el llamado “desayuno revolucionario” en Ciudad Juárez, son los priistas que encabeza Alex Domínguez, el cual se reunió con 400 tricolores que cerraron filas para lo que se viene en materia electoral, tan es así que quien volvió al redil tricolor es la exsenadora Lilia Merodio, la cual había renunciado al PRI en el 2023, pero que ya volvió a su casa este fin de semana y la bienvenida se la dieron tanto Alex como el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez. Así que mientras unos se van, otros llegan…

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Quien este fin de semana viajó al Estado de México, es el diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN del PRI, José Luis Villalobos, el cual prácticamente ya cumplió con el encargo del jefe nacional priista, ‘Alito’ Moreno, de llevar las jornadas de afiliación a todas las entidades del país, así que el Edomex no fue la excepción, pues como uno de los estados con mayor número de afiliados al partido tricolor, representa la base de ese padrón que ha ido creciendo en los últimos meses, a pesar de que algunos ilusos veían muerto al Revolucionario Institucional. Ahí en Toluca, Villalobos y la dirigente estatal del PRI en el Estado de México, la senadora Cristina Ruiz, lideraron el evento que demostró el músculo del priismo a nivel nacional.