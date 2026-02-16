Refuerza Policía Municipal seguridad en Zona Oriente con “Operativo Blindaje”

La Policía Municipal de Chihuahua reforzó la seguridad en la zona oriente de la ciudad mediante la implementación del “Operativo Blindaje Oriente”, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y prevenir hechos delictivos.

Durante el despliegue, se realizan revisiones a vehículos, personas y motocicletas sospechosas, así como revisiones preventivas para la detección de armas y sustancias ilícitas, como parte de las acciones encaminadas a disuadir conductas delictivas.

Elementos de las subdirecciones Operativa, Táctica, de Despliegue e Inteligencia participan de manera coordinada para reforzar los trabajos preventivos.

Asimismo, se cuenta con el apoyo de aerovigilancia a través del helicóptero Halcón 1, ampliando la visibilidad y cobertura en colonias como Jardines de Oriente, Praderas del Sur y Punta Oriente, lo que agiliza la capacidad de respuesta de los elementos en tierra.

Con estas acciones, la corporación refrenda su compromiso de vigilar y salvaguardar la integridad de las y los chihuahuenses.

