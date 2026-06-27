Joven resulta lesionado tras chocar contra luminaria en acceso a la Teófilo Borunda

Un joven de 23 años de edad resultó lesionado luego de sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba de Aldama hacia Chihuahua a bordo de un vehículo Toyota Corolla. Al tomar el acceso hacia la avenida Teófilo Borunda perdió el control del volante en una curva, salió del camino, subió a la banqueta y se impactó contra la base de una luminaria.

Tras el fuerte choque, la estructura de la luminaria quedó a punto de colapsar, mientras que el automóvil terminó acampanado sobre un montículo de tierra. El conductor manifestó dolor en la espalda, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de URGE, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más completa.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para levantar el reporte correspondiente, realizar el peritaje del accidente y deslindar las responsabilidades derivadas del percance.