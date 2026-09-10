Refuerza GOECHI labores preventivas con padres de familia en San Juanito

La jornada busca fortalecer la prevención y brindar herramientas para reconocer situaciones de riesgo

Como parte de las acciones de proximidad, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), realizó una jornada preventiva en la Escuela Primaria Niños Héroes, en San Juanito, municipio de Bocoyna.

La actividad se llevó a cabo el pasado viernes 4 de septiembre y estuvo dirigida a padres de familia del plantel educativo.

Personal especializado de GOECHI sostuvo encuentros con padres de familia, a quienes brindó información para la detección oportuna y prevención de conductas de riesgo, abordando temas relacionados con violencia sexual, acoso escolar, maltrato y delitos vinculados al narcomenudeo.

De igual forma, se destacó la importancia de que madres y padres de familia cuenten con información que les permita identificar posibles situaciones de riesgo y fortalecer la prevención desde el entorno familiar.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan desde todos los frentes en la prevención de los delitos e impulsar la cultura de la paz y la legalidad.