Reforma electoral apuesta al consenso y participación ciudadana, afirman coordinadores de Morena

Ciudad de México. Los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal Ávila y Adán Augusto López Hernández, adelantaron este miércoles que la iniciativa de reforma electoral que prepara el gobierno federal priorizará el consenso con sus aliados y el fortalecimiento de la participación ciudadana, tras salir de una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentó a la mandataria sus conclusiones luego de los foros y diagnósticos realizados el año pasado.

Luego del encuentro, que inició a eso de las 17 horas y concluyó cerca de dos horas y media después, Monreal señaló al salir de Palacio Nacional que uno de los primeros objetivos será construir acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

“Vamos a favorecer mucho, primero, el acuerdo con el PT y el Verde, y segundo, la participación ciudadana”, afirmó en declaraciones a la prensa. Reconoció que el alcance de la propuesta dificulta que esté lista en enero, por lo que estimó que podría presentarse en la primera o segunda semana de febrero, al tratarse de una iniciativa que abarca “una docena de temas” que implican reformas constitucionales.

El diputado subrayó que la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) está garantizada y aseguró que la presidenta Sheinbaum fue “muy clara” al respecto durante la reunión. Precisó además que lo presentado por la comisión fueron acuerdos preliminares, que aún deberán ser afinados antes de convertirse en una propuesta formal.

Monreal agregó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, coordinada por Pablo Gómez Álvarez, se reunirá en las próximas horas y días con los coordinadores parlamentarios del PT y del Verde para informarles sobre los planteamientos expuestos a la mandataria. Destacó que la presidenta ha insistido en la necesidad de encontrar mecanismos que permitan una participación ciudadana efectiva en decisiones de interés nacional.

Por su parte, el senador Adán Augusto López indicó que en un plazo aproximado de tres semanas podría estar lista una iniciativa de reforma para ser presentada ante el Congreso. Sin abundar en los detalles, adelantó que la propuesta estará orientada a fortalecer la democracia participativa, mediante instrumentos como las consultas populares.

La reunión en Palacio Nacional formó parte del proceso para entregar a la presidenta las conclusiones de la comisión, elaboradas a partir de los diagnósticos y foros de consulta realizados el año pasado, con miras a una eventual transformación del sistema electoral del país.

En la reunión participaron también, entre otros, Gómez Álvarez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como el resto de los integrantes de la Comisión Presidencial.