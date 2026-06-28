Rafael Inclán defiende a su primo, Alfonso Obregón, tras quedar fuera de Shrek 5

Rafael Inclán, primo de Alfonso Obregón, lo defiende tras quedar fuera de Shrek 5 y asegura “nunca le va ha faltar el trabajo”.

El trailer de Shrek 5 sorprendió a muchos porque el doblaje en español no cuenta con la voz de Alfonso Obregón, quien es conocido por darle voz al protagonista desde la primera película.

Rafael Inclán defiende a Alfonso Obregón tras quedar fuera de Shrek 5

Alfonso Obregón y Rafael Inclán son primos hermanos, por lo que el actor fue cuestionado sobre qué pensaba de que su familiar haya quedado fuera de Shrek 5.

Rafael Inclán halagó el trabajo y talento de Alfonso Obregón, por lo que cree que el actor de doblaje nunca se quedará sin proyectos.

“Yo creo que un elemento como Alfonso, en el parea de dobles y eso, nunca le va a faltar el trabajo, es muy bueno Alfonso”Rafael Inclán

El actor cree en el talento de Alfonso Obregón, pues le ha tocado trabajar con él en el teatro.

“Le pueden dar nuevos personajes”, dijo Rafael Inclán, quien espera que Alfonso Obregón pueda prestar su voz a nuevos papeles.

Rafael Inclán menciona que la actuación está en constante transformación, por lo que nada está definido y el público se puede acostumbrar a la nueva voz del personaje.

Los fans de Shrek 5 se mostraron confundidos cuando Alfonso Obregón no interpretó la voz del personaje en el primer trailer.

Sin embargo, fans de Alfonso Obregón ya lo esperaban debido a sus exigencias sobre el primer crédito y un pago justo al ser el protagonista de la película.

Rafael Inclán intentó ser actor de doblaje y se rindió

En 2007, Rafael Inclán prestó su voz al personaje de Alebrije de la película animada La Leyenda de la Nahuala.

Rafael Inclán refirió que él trató de hacer doblaje, pero se le hizo muy complicado y decidió retirarse definitivamente.

“Yo los admiro mucho a los de doblaje porque no es nada fácil. Yo que intenté hacer doblaje y no puede”Rafael Inclán

Cabe destacar que Alfonso Obregón contó en el podcast de la actriz de doblaje Isabel Martiñón, que los encargados del doblaje de la primera película de Shrek querían que Rafael Inclán audicionara para la voz del ogro.

Rafael Inclán se negó y al final Alfonso Obregón se quedó con el personaje.