Reconoce presidenta de la CEDH que está afiliada al PAN, pero ofrece imparcialidad y trabajo sin sesgo político o ideológico

Luego de rendir protesta como presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Ada Miriam Aguilera, reconoció que está afiliada al PAN, sin embargo, afirmó que como titular de la CEDH ofrecerá imparcialidad y trabajo sin sesgo ideológico.

“Lo que se está manejando es que fui omisa al señalar en qué partido político yo estoy. Esa en realidad es la omisión que se supone que hay en mi currículum. Sin embargo, si tú ves mi currículum y está público, si tú ves mi currículum y dice secretaría jurídica. Yo tengo un derecho político electoral de poderlo ejercer en cualquier momento y fue lo que yo hice en su momento en el 2019. Que además, la misma ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos establece 5 años anteriores al cargo para poder participar en el proceso de elección”, confirmó Aguilera Mercado.

La presidenta de la CEDH reconoció que ha sido panista “durante muchos años. Y vuelvo a lo mismo, es un derecho político electoral que yo ejerzo y lo hago con mucha responsabilidad. Y parte de esa responsabilidad justamente es ser una persona profesional en el trabajo que yo realizo. Tengo muchos años de funcionaria y eso nunca me ha impedido realizar mi trabajo con profesionalismo y con éxito”.

“Ofrezco trabajo. Y eso es lo que yo estoy ofreciendo, solamente trabajo. Como una persona que soy, abogada, que además soy mujer, y que además soy la primera mujer presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sé que me van a cuestionar muchísimo más. Quienes somos mujeres sabemos que nos miden de manera diferente. Y ese reto es el que yo tengo hoy”, enfatizó Miriam Aguilera.