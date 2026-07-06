Recomienda IMSS atención oportuna de miomas complicados con anemia severa

El Seguro Social brinda tratamiento individualizado que depende de los síntomas de la paciente y su decisión de conservar o no la fertilidad.

Para evitar el desarrollo de complicaciones severas como anemia o sangrado en mujeres que cursan con miomas uterinos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dirige sus esfuerzos en la detección oportuna de pacientes acuden a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) con sangrados en mayor cantidad y duración durante su periodo de menstruación.

El doctor Hugo César Hernández Gordillo, jefe de Área en la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer en la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, explicó que los miomas son tumores que se encuentran en el útero, pueden generarse en varias de las capas del útero y siempre de origen benigno.

Indicó que el 80 por ciento de las mujeres mexicanas van a desarrollar miomas en algún momento de su vida reproductiva y que la mitad no desarrolla síntomas.

El especialista explicó que además de sangrado abundante en cantidad y duración, se presenta de forma más frecuente a la fecha de espera de la menstruación, puede presentarse inflamación abdominal, dolor lumbar, estreñimiento e irritación vesical que se traduce en ganas de ir al baño durante el día y con poca salida de orina.

Dijo que se puede desarrollar anemia e incluso ser severa por los sangrados abundante, por lo cual se debe estar alerta ante síntomas como cansancio crónico, sensación de fatiga, sueño y somnolencia durante el día; por ello, se realiza estudio de biometría hemática para confirmar la disminución de hemoglobina y ultrasonido pélvico para observar la presencia de miomas y su tamaño.

El especialista dijo que el Seguro Social proporciona tratamiento a mujeres con miomas uterinos en sus tres niveles de atención, que se otorgan de forma individual de acuerdo con sus necesidades en salud.

En las pacientes que no desarrollan síntomas y que se realiza el diagnóstico por un hallazgo al realizarle ultrasonido, se brinda tratamiento con seguimiento semestral o anual y estudios de gabinete para vigilar los miomas y su posible crecimiento.

Detalló que mujeres que presentan síntomas, con miomas pequeños y que desean conservar la fertilidad, se ofrecer tratamiento médico a base de hormonales o algún tipo de dispositivo que libere micro dosis de hormonas.

En pacientes con miomas grandes que desean conservar su fertilidad, la opción es una cirugía conservadora para retirar los miomas y que en un futuro puedan buscar un embarazo; aquellas que no planean tener más hijos, en el Segundo y Tercer nivel de atención se les practica una cirugía denominada histerectomía total abdominal.

Añadió que este procedimiento consiste en el retiro del útero o matriz con el cuello y que normalmente no requiere retirar ovarios ni trompas, por lo cual la mujer no va a necesitar terapia hormonal de reemplazo.

El doctor Hernández Gordillo dijo que a la par del tratamiento médico o quirúrgico se recomienda a las pacientes alimentación balanceada y realizar actividad física a fin de prevenir o eliminar el sobrepeso u obesidad, que es una condicionante en la producción de estrógenos, hormonas que provocan el crecimiento de los miomas.