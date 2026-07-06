Continúa GOECHI con operativos preventivos en escuelas de Parral durante el periodo vacacional

Como parte de las acciones permanentes para proteger los espacios educativos durante el periodo vacacional, el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), mantiene los operativos preventivos y de vigilancia en los diversos planteles de la ciudad de Parral.

Estas acciones efectuadas mediante recorridos estratégicos de supervisión y presencia policial en escuelas de los diferentes sectores de la ciudad, tienen como finalidad inhibir la comisión de delitos como robos, daños a las instalaciones escolares y actos de vandalismo.

Los policías investigadores realizan inspecciones preventivas en los inmuebles escolares para verificar que permanezcan en condiciones seguras, además de reforzar el contacto con vecinos de las zonas donde se ubican los planteles, a quienes se invita a colaborar reportando de manera inmediata cualquier situación sospechosa o la presencia de personas ajenas que pudiera representar un riesgo para las instalaciones.

Estos operativos forman parte de la estrategia de prevención impulsada por el GOECHI, con el propósito de preservar el patrimonio de las instituciones educativas y generar condiciones que permitan el regreso seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo al concluir el periodo vacacional.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de mantener acciones permanentes de prevención y proximidad social que contribuyan a la seguridad de la comunidad y al fortalecimiento de la cultura de la paz y la legalidad.