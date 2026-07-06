Lupita Borruel invita a vecinas y vecinos de Punta Oriente y Punta Naranjos a sumarse al Mega Patio de Mi Casa

La regidora presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, invitó a las y los vecinos de las colonias Punta Oriente y Punta Naranjos a participar en el programa Mega Patio de Mi Casa, una estrategia impulsada por el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), en coordinación con diversas dependencias municipales.

Este se llevará a cabo hoy lunes 6 y martes 7 de julio, en un horario de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, como parte de las acciones preventivas para mantener las colonias limpias y reducir riesgos para la salud durante la temporada de calor y lluvias.

La regidora señaló que esta estrategia conjunta acerca servicios gratuitos directamente a las familias para prevenir enfermedades como la rickettsiosis y fomentar entornos más limpios, seguros y saludables.

“Invito a todas las vecinas y vecinos de Punta Oriente y Punta Naranjos a aprovechar esta jornada. Mantener nuestros patios limpios y nuestras mascotas protegidas también es cuidar la salud de nuestras familias. En esta temporada de calor y lluvias es más fácil que se generen focos de infección, proliferen las garrapatas y aumente la presencia de otros vectores si dejamos acumular cacharros, basura o maleza en nuestros hogares.

La prevención siempre será la mejor herramienta para evitar enfermedades y proteger a quienes más queremos”, expresó Lupita Borruel.

Durante ambas jornadas se ofrecerán de manera gratuita servicios de ectodesparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, además del programa Destilichadero, mediante el cual las y los habitantes podrán deshacerse de objetos en desuso que favorecen la acumulación de agua, la presencia de fauna nociva y la proliferación de garrapatas.

Borruel hizo un llamado a las familias para sacar de sus hogares todo aquello que ya no utilizan, mantener limpios sus patios y participar activamente en esta jornada, ya que pequeñas acciones como eliminar cacharros, cortar la maleza o evitar recipientes con agua estancada pueden marcar una gran diferencia para prevenir enfermedades y proteger la salud de toda la comunidad.

Desde la Comisión de Salud la Regidora continuará respaldando las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal, a través del IMPAS y las distintas dependencias municipales, para fortalecer la prevención y acercar programas que mejoren la calidad de vida de las y los chihuahuenses, convencida de que la participación ciudadana es fundamental para construir colonias más limpias, seguras y saludables.