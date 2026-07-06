Beneficia DIF Estatal a 63 familias con la entrega de aparatos funcionales en Cuauhtémoc

El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, benefició a 63 familias con la entrega de aparatos funcionales dirigidos a personas con discapacidad y movilidad limitada en el municipio de Cuauhtémoc y localidades aledañas.

La distribución incluyó sillas de ruedas, andaderas, bastones y otros dispositivos, mismos que fueron valorados y adaptados a las necesidades de cada persona por el equipo de la Dirección de Rehabilitación de la dependencia.

La presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, encabezó el acto protocolario en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Cuauhtémoc, junto al presidente municipal Humberto Pérez.

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que mejorar la autonomía y la calidad de vida de las familias es una prioridad del Gobierno del Estado.

“La voluntad por salir adelante está en ustedes; estos apoyos facilitan la vida cotidiana, pero el avance viene también del esfuerzo familiar y comunitario. Reafirmamos nuestro compromiso para que nadie se quede atrás”, expresó.

Las familias que recibieron los insumos residen en las comunidades de Cuauhtémoc, Bachíniva, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez, Carichí, Matachí, Namiquipa, Guerrero y Gómez Farías.

La actividad se suma a la estrategia para otorgar 900 aparatos funcionales en toda la entidad.

En los próximos días la jornada se replicará en Bocoyna, Ocampo y Madera, con el propósito de ampliar la cobertura y abonar a la movilidad de quienes más lo necesitan.

Acompañaron a la presidenta del DIF Estatal el director general Gabriel Eguiarte Fruns; Hiram Mendoza Rodríguez, director de Rehabilitación; Andrea Diego, coordinadora del Centro de Rehabilitación Integral de Cuauhtémoc, entre otras autoridades y personal especializado.