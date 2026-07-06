Descarta Bonilla indicios de un cártel inmobiliario en Chihuahua capital; llama a verificar operaciones antes de comprar

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, afirmó que hasta el momento no existen indicios de la operación de un cártel inmobiliario en la capital del estado, como el detectado recientemente en Ciudad Juárez, aunque exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones antes de realizar cualquier compra de vivienda.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que exista una red dedicada a fraudes inmobiliarios en Chihuahua capital, el alcalde respondió que no se tienen reportes de una situación similar y destacó la coordinación que mantiene el Municipio con el gremio notarial.

“Hasta el momento no y, afortunadamente, estamos muy en coordinación con los notarios; tenemos reuniones ordinarias con ellos”, señaló.

Bonilla hizo un llamado a los ciudadanos a desconfiar de ofertas que parezcan demasiado atractivas y a verificar la situación legal de los inmuebles antes de entregar dinero.

“Si una casa vale un millón de pesos y se las venden en 300 mil pesos, algo no está bien”, expresó.

En ese sentido, recomendó consultar la información del inmueble en el Registro Público de la Propiedad, verificar quién aparece como propietario y, de ser necesario, acudir al Gobierno Municipal para recibir orientación jurídica gratuita.

El edil recordó que el Municipio ofrece asesoría legal para acompañar a las personas interesadas en adquirir una vivienda y evitar que sean víctimas de fraude.

“Que se acerquen al Gobierno Municipal, aquí al Jurídico Gratuito; nosotros los vamos a acompañar y asesorar. Es muy importante que lo hagan antes de entregar cualquier recurso”, subrayó.

Asimismo, insistió en que la principal recomendación es actuar con cautela cuando se presenten ofertas con facilidades inusuales o plazos demasiado cortos.

Respecto a los casos conocidos recientemente, Bonilla comentó que tuvo conocimiento de información publicada sobre hechos ocurridos en Ciudad Juárez, donde, dijo, además de investigaciones relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios, también se reportó el intento de robo en una notaría de Chihuahua por parte de un presunto delincuente, quien fue detenido minutos después, así como casos de falsificación de documentos notariales en distintos puntos de la entidad.

Finalmente, reiteró que en la capital no existen denuncias o investigaciones que permitan hablar de la presencia de un cártel inmobiliario, aunque aseguró que las autoridades permanecerán atentas y trabajando de manera coordinada con los notarios para prevenir este tipo de delitos.