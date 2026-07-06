Emilio Azcárraga pone broche de oro a la participación de México en el Mundial con emotivo mensaje desde el Azteca

El dueño de Televisa agradeció a quienes hicieron posible el torneo y dedicó un mensaje especial a la afición, a la Selección Mexicana y a la memoria de su padre, Emilio Azcárraga Milmo.

Con la conclusión de los partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano , Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa y el Estadio Azteca, compartió un emotivo mensaje para despedir un torneo que calificó como histórico para el país y agradecer a quienes participaron en su organización.

México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. Entre el 11 de junio y el 5 de julio, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibieron 13 partidos, incluido el encuentro inaugural en el renovado Estadio Azteca, que volvió a ser uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

A través de sus redes sociales, el presidente ejecutivo de Grupo Televisa recordó especialmente a su padre, Emilio Azcárraga Milmo, a quien atribuyó la visión de convertir al Estadio Azteca en “la Catedral del Futbol”, y agradeció a su familia, socios y colaboradores por acompañarlo durante todo el proceso que hizo posible el regreso del Mundial a México.

Sheinbaum decreta home office para dependencias federales en CDMX y suspensión de clases el 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana en 16avos del Mundial 2026. (Getty Images)

“Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento. A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo. A mi familia por perseguir este sueño juntos y a mi padre por construir La Catedral del Futbol”, posteó.

Uno de los momentos más emotivos de su mensaje estuvo dedicado a la Selección Mexicana, a la que reconoció por haber despertado nuevamente la ilusión de millones de aficionados.

“Por habernos hecho vibrar con cada triunfo, por contagiarnos con la alegría y el sentido de familia que ustedes construyeron. Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con toda una nación”, escribió.

El Mundial de futbol reunirá a estrellas del todo el mundo en sus tres históricas sedes: México, Estados Unidos y Canada, entre ellos destacan Shakira, Katy Perry, Belinda y Alejandro Fernández. (Getty Images)

Azcárraga también agradeció el trabajo conjunto de la Federación Mexicana de Futbol, la FIFA, su presidente Gianni Infantino, la oficina de FIFA México, el equipo de TUDN, los trabajadores del Estadio Azteca y las autoridades de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, quienes participaron en la organización y operación del torneo.

Finalmente, dedicó unas palabras a la afición mexicana, a la que atribuyó gran parte del ambiente que se vivió durante la Copa del Mundo. Recordó imágenes como el “Cielito Lindo”, los abrazos entre desconocidos, los memes, la espuma en las tribunas, las banderas y el ya famoso “Pato Merlín”, símbolos que, aseguró, quedarán para siempre en su memoria.

La Selección Nacional. (Instagram)

“Finalmente, lo más importante, a la afición mexicana por lograr que a México se le reconozca como el bastión de este evento. el himno, el júbilo, el entonar el cielito lindo, el abrazo entre extraños, los memes, el pato Merlin, la espuma, el grito desenfrenado, la bandera en todos lados, El quiere volar!! Que aunque dura solo unos segundos … Yo me lo llevo para toda la vida!”, concluyó.