Tecnología para sanar: Seguritech y Reinserta se alían para proteger a las infancias sobrevivientes de violencia

Seguritech hizo un donativo a Reinserta para incrementar su sistema de seguridad en el Centro de Atención donde atienden a menores de edad víctimas de violencia. (Especial)

Reinserta, asociación civil pionera en la atención integral de niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia grave, ha fortalecido de manera crucial su estrategia de protección gracias a un donativo tecnológico de Seguritech, que incluye botones de asistencia discretos, alarmas y herramientas de monitoreo remoto.

por Angel López Reyes

La labor de transformar vidas marcadas por la violencia en la infancia y la adolescencia implica adentrarse en entornos complejos y de alta vulnerabilidad. Para Reinserta, una asociación civil que atiende diariamente a cientos de niñas, niños y adolescentes sobrevivientes, la seguridad no es un aspecto secundario, sino la base indispensable para hacer posible la sanación.

“Una de las principales cosas que pierdes cuando pasas por un suceso traumático es la seguridad y nosotros tenemos el objetivo de que desde el primer día que vengas a nuestros centros te sientas seguro” afirma Vivian Villa, Líder del Programa de Sobrevivientes de Reinserta.

Es por ello que Seguritech decidió hacer un donativo para prevenir situaciones de riesgo y aumentar la seguridad en la operación de esta asociación civil que tiene como objetivo transformar vidas marcadas por la violencia.

El desafío de la Psicotraumatología y los riesgos del entorno

Reinserta es referente en América Latina al trabajar bajo el modelo de la psicotraumatología. Los menores de edad atendidos reaccionan ante los llamados “estímulos gatillo”: factores del entorno que para un adulto común parecen inofensivos (un abrazo, un tono de voz o una textura), pero que en sus cerebros activan memorias traumáticas de los abusos sufridos. Al detonarse, el cuerpo responde en modo de “pelea, huida o congelamiento”, desencadenando crisis de ira o ansiedad complejas que requieren contención inmediata.

A este escenario clínico se suman riesgos externos latentes. Debido a que muchos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en procesos legales activos, familiares o agresores directos conocen la asistencia de las víctimas al centro e intentan merodear las inmediaciones de forma hostil, representando una amenaza constante para el personal psicolegal y administrativo.

“Necesito que mi equipo también se sienta seguro, que sepan que si necesitan ayuda podemos apoyarlo más rápido, de mejor manera y discretamente” nos explica Villa.

Ante esta realidad, la compañía mexicana Seguritech donó un sistema de seguridad completo que consiste en botones de asistencia portátiles y fijos, sirenas lumínicas y tabletas de monitoreo remoto, para darles mayor certeza a cada uno de sus trabajadores y la confianza de estar en un lugar con lo que necesiten para actuar ante situaciones de riesgo.

Así es como funcionan los botones de asistencia que Seguritech donó a Reinserta en su misión de proteger a menores de edad que acuden a sus sesiones.

De mensajes tradicionales a una respuesta tecnológica inmediata

Anteriormente, ante una crisis de un paciente o una alerta externa, el personal de Reinserta dependía de mensajes de WhatsApp que podían retrasarse por fallas de red. Además, el simple acto de sacar un teléfono móvil podía alertar al agresor o alterar más al menor en crisis.

Para resolverlo, Seguritech implementó un ecosistema de seguridad invisible y eficiente compuesto por 17 botones de asistencia, dos alarmas estroboscópicas y dos tabletas de monitoreo remoto que funcionan así:

14 Botones Móviles : Asignados a terapeutas y psicólogos que se mueven constantemente por el centro, permitiéndoles solicitar ayuda de forma totalmente silenciosa y discreta si un paciente entra en crisis.

: Asignados a terapeutas y psicólogos que se mueven constantemente por el centro, permitiéndoles solicitar ayuda de forma totalmente silenciosa y discreta si un paciente entra en crisis. 3 Botones Fijos: Colocados estratégicamente en zonas clave como el salón de uso común, debajo del pupitre de trabajo social y en el “Cuarto de Antenas” (espacio tecnológico de animación para manejo de crisis en niños, niñas y adolescentes)

Colocados estratégicamente en zonas clave como el salón de uso común, debajo del pupitre de trabajo social y en el “Cuarto de Antenas” (espacio tecnológico de animación para manejo de crisis en niños, niñas y adolescentes) Sirenas Lumínicas (Wi-Fi): Ubicadas en las oficinas administrativas y en las salas de reunión de especialistas para alertar visualmente al equipo de apoyo sin emitir ruidos que alteren la terapia.

Ubicadas en las oficinas administrativas y en las salas de reunión de especialistas para alertar visualmente al equipo de apoyo sin emitir ruidos que alteren la terapia. Tabletas de Monitoreo: Permiten saber con precisión qué botón se activó y en qué sala se requiere la asistencia

Cuidar a quienes cuidan: Certeza para los profesionales

Este cambio no solo impacta a los beneficiarios, sino que también protege el espacio laboral de los especialistas de la fundación. Kevin Andrade, Coordinador de Seguimiento de Sobrevivientes, destaca la velocidad que aporta este sistema y destaca que contar con el respaldo de una empresa como Seguritech también robustece su misión.

“Esta colaboración nos permite eficientar nuestros protocolos de seguridad porque hace que podamos actuar de una manera mucho más rápida. […] Genuinamente esto nos va a ayudar muchísimo, incluso como profesionales, para responder de manera más veloz”. afirma Kevin.

Por su parte, Vivian Villa concluye con la trascendencia a largo plazo de esta donación:

“Desde la creación del centro de atención queríamos tener esto, pero no sabíamos cómo. Intentamos circuitos que se veían a todas luces y eso no nos ayudaba. Es un gran donativo de Seguritech porque hace que toda una comunidad se sienta verdaderamente segura” cierra.

Esta donación de Seguritech representa un cambio para los protocolos de seguridad en Reinserta y con estas innovaciones, podrán responder de forma más discreta y efectiva cuando haya situaciones donde en alguno de sus consultorios sus terapeutas necesitan apoyo para contener crisis de sus pacientes.