Summer McIntosh bate el récord mundial más antiguo de la natación femenina

Montreal. La estrella canadiense Summer McIntosh batió este domingo el récord mundial femenino más antiguo de la natación, el de los 200 metros mariposa, con un tiempo de 2:01.65, en el campeonato nacional de Montreal.

Establecido en octubre de 2009, durante la época de los trajes de baño de poliuretano, que fueron prohibidos rápidamente, el récord anterior de 2:01.81, de la china Liu Zige, se mantuvo vigente durante casi 17 años.

McIntosh, de 19 años, poseía cuatro de los cinco mejores tiempos de la historia antes de la prueba de este domingo, pero aún no había batido el récord.

La canadiense ganó tres títulos olímpicos en París 2024, incluyendo el de 200 metros mariposa, y ocho títulos mundiales desde 2022, tres de ellos en 200 metros mariposa, el primero a los 15 años en 2022.

McIntosh, quien entrena en Texas con la estrella francesa Léon Marchand bajo la tutela de Bob Bowman, antiguo mentor de Michael Phelps, también ostenta los récords mundiales en 400 metros estilo libre, y 200 y 400 metros en estilos combinados.