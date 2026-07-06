¡Llegó el momento! Conoce la lista de los jóvenes seleccionados del Cabildo Joven 2026

El Gobierno Municipal informa los resultados de la convocatoria Cabildo Joven 2026, cuya etapa de registro fue del 12 de mayo al 22 de junio del presente año.

Como resultado del proceso, fueron seleccionados 204 jóvenes, de entre 16 y 26 años de edad, quienes cumplieron en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Uno de los principales criterios de selección fue la elaboración de un ensayo original, en el que las y los aspirantes respondieron a la pregunta: “¿Por qué las y los jóvenes deben involucrarse en la política del municipio?”, ejercicio que permitió evaluar su interés y perspectiva sobre la participación ciudadana.

Cabildo Joven es una iniciativa que acerca a las juventudes al funcionamiento del Gobierno Municipal mediante una experiencia práctica, en la que conocen las responsabilidades de las y los servidores públicos y participan en una simulación de sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua.

Como siguiente etapa del programa, las y los jóvenes seleccionados asistirán a una serie de capacitaciones en temas como imagen personal, discurso político, procesos electorales y funciones del Ayuntamiento. Posteriormente, integrarán las planillas correspondientes para dar inicio al proceso electoral interno. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Casa de la Juventud.

La lista completa de las y los participantes seleccionados puede consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a la Subdirección de Atención a la Juventud al teléfono 072, extensiones 6568 y 6569.