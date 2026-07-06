Condena líder indígena “usurpación” de Edith Palma; se ostenta como diputada electa del distrito 22 y es “pluri”

El líder rarámuri José Montenegro, reconocido en la Sierra Tarahumara por su trabajo en favor de la educación, la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el impulso al deporte y el acompañamiento de las juventudes indígenas, denunció que la diputada Edith Palma Ontiveros se presenta en diversas comunidades como representante electa del Distrito 22, pese a que ocupa una diputación plurinominal.

Montenegro sostuvo que la representación del Distrito 22 corresponde a quien obtuvo el respaldo de los pueblos indígenas mediante el voto directo en las urnas y consideró incorrecto que se genere confusión entre las familias de la región al utilizar una investidura que, dijo, no deriva de una elección distrital.

“Las comunidades indígenas merecen respeto y también información veraz. Una diputación de representación proporcional tiene la misma validez constitucional que cualquier otra, pero es distinto afirmar que se representa a un distrito por elección directa cuando eso no ocurrió. La voluntad de las urnas debe respetarse”, expresó.

El dirigente rarámuri señaló que las familias de la Sierra conocen la diferencia entre una diputación obtenida por mayoría relativa y una asignada por el principio de representación proporcional, por lo que hizo un llamado a que quienes desempeñan un cargo público actúen con transparencia y claridad frente a la ciudadanía.

Montenegro afirmó que la representación de los pueblos y comunidades indígenas debe construirse con trabajo permanente en el territorio, cercanía con la gente y respeto absoluto a la decisión que los ciudadanos expresan en las urnas, evitando cualquier mensaje que pueda inducir a confusión sobre el origen de un cargo de elección popular.