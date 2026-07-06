CARGANDO INFORMACIÓN...

“Nos pusimos la Verde hasta el final”: Borunda agradece a familias que lo acompañaron a ver partido de México en Juan Mata Ortiz

El dirigente estatal y diputado local del Partido Verte Ecologista de México, Octavio Borunda, agradeció a quienes acudieron a ver el partido de México contra Inglaterra en la explanada de la Estación Juan Mata Ortiz.

Así lo señaló el líder del PVEM en sus redes sociales:

“Gracias a la Selección Mexicana por hacernos soñar y a todas las familias que nos acompañaron para disfrutar, en un ambiente de convivencia, música en vivo y mucho entusiasmo, de un gran partido.

Mi reconocimiento y agradecimiento a mi amigo Javier Mendoza y a todo el equipo de la región por hacer posible este gran evento. La Fuerza Verde sigue avanzando”.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp