Recibe sentencia por robo a tienda Walmart

Sustrajo mercancía con valor superior a 3 mil pesos a la tienda de autoservicio

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco meses de prisión, dictada en contra de Brenda Guadalupe A. H., por el delito de robo simple.

El 20 de abril de 2025, la ahora sentenciada sustrajo mercancía de la tienda Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V., ubicada en el bulevar Fuentes Mares de la ciudad de Chihuahua.

Cuando salía del establecimiento con la mercancía con valor de 3 mil 329 pesos sin pagar, se activaron las alarmas de seguridad.

La ahora sentenciada compareció mediante citación, y el 23 de octubre de 2025, el agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra y ese mismo día fue vinculada a proceso.

En un procedimiento abreviado efectuado el 19 de agosto de 2026, aceptó su responsabilidad penal y el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2155/2025, le impuso la sentencia, recibiendo el beneficio de la condena condicional.

El trabajo realizado por esta representación social demuestra el compromiso de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para llevar ante los tribunales a quienes cometen delitos de robo y obtener sentencias condenatorias que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas.