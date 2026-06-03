Reaparece hijo menor de AMLO en restaurante de ‘Salt Bae’

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado durante una cena privada del restaurante Nusr-Et Steakhouse en la Ciudad de México, con la presencia del chef Nusret Gökçe, conocido internacionalmente como “Salt Bae”.

El establecimiento, ubicado en el hotel The St. Regis sobre Paseo de la Reforma, abrió sus puertas oficialmente a finales de mayo de 2026.

El menú subido por un usuario a Google Maps muestra que los platos pueden alcanzar precios de hasta 3 mil 950 pesos, para el Tomahawk Wagyu. En la carta no aparece el Golden Tomahawk, el plato que ha hecho famoso al chef y que corresponde a un corte de carne con láminas de oro comestible de 24 quilates.

Imágenes difundidas en redes por “Salt Bae” muestran a los invitados al evento.