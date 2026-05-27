Realizó AEI operativo de pega de pesquisas y búsqueda de dos personas en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Noroeste, efectuaron recorridos y difusión de pesquisas en espacios públicos, como parte de las acciones para la localización de dos personas reportadas como desaparecidas.

El operativo se realizó para encontrar indicios que permitan la localización en vida, de Armando Amavizca Bustillos, de 37 años de edad, así como de Cristal América Olivas Sandoval, de 20 años de edad, quienes fueron vistos por última vez el pasado 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

Las actividades se desarrollaron este día 27 de mayo, en un horario de las 11:30 a las 14:30 horas, visitando espacios públicos como plazas, parques y hospitales de los municipios de Casas Grandes y de Nuevo Casas Grandes, solicitando a la población que, si tiene información, ayude en la localización de dichas personas.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación quienes efectuaron recorridos y colocación de las cédulas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones concluyeron sin novedades relevantes.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de mantener las labores de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como fortalecer las acciones de difusión y atención a familiares.