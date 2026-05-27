Búfalo ‘Donald Trump’ es salvado del sacrificio en Bangladesh tras intervención gubernamental

El búfalo parecido a Donald Trump se salva del sacrificio en Eid al-Adha por intervención del gobierno.

Un búfalo albino que se volvió viral en redes sociales por su parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue rescatado del sacrificio religioso en Bangladesh gracias a una intervención de último momento del gobierno.

El animal, conocido popularmente como “búfalo Donald Trump”, había sido vendido para el Eid al-Adha, celebración musulmana en la que tradicionalmente se sacrifican animales.

Sin embargo, la creciente atención mediática y las multitudes que comenzaron a reunirse para ver al búfalo Donald Trump, llevaron a las autoridades a actuar.

Gobierno de Bangladesh evita sacrificio del búfalo Donald Trump

Tras viralizarse un búfalo albino en Bangladesh por su parecido con Donald Trump, las autoridades han intervenido para evitar que fuera sacrificado durante el festival religioso musulmán.

De acuerdo con funcionarios del Ministerio del Interior de Bangladesh, el búfalo Donald Trump será trasladado al zoológico nacional de Daca después de que se ordenara cancelar el sacrificio y devolver el dinero al comprador.

“En el último momento, se tomó la decisión de no sacrificar al búfalo debido a preocupaciones de seguridad y al inusual interés público”Funcionario del ministerio

Búfalo albino es apodado Donald Trump por su parecido; será sacrificado en el festival islámico de Bangladés (Salahuddin AHMED / AFP / AFP)

El búfalo albino de 700 kilos ganó fama internacional por su pelaje rubio y un mechón sobre la frente que usuarios compararon con el característico peinado de Donald Trump, en donde varios videos y fotografías del búfalo inundaron redes sociales durante los últimos días, convirtiéndolo en una sensación viral.

Su dueño, Ziauddin Mridha, explicó que el búfalo requiere cuidados especiales, incluyendo varios baños diarios y alimentación constante, además, destacó que se trata de un ejemplar albino extremadamente raro en Bangladesh, donde la mayoría de los búfalos tienen piel oscura.