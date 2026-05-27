Kenneth Iwamasa, ex asistente personal de Matthew Perry, fue condenado a 41 meses de prisión por suministrarle ketamina al actor antes de su muerte en 2023.

Kenneth Iwamasa, asistente personal que inyectaba regularmente ketamina a la estrella de Friends, Matthew Perry, fallecido por sobredosis en 2023, fue condenado el miércoles a tres años y cinco meses de prisión en California.

Ex asistente de Matthew Perry es condenado a tres años de cárcel por inyectarle ketamina el día de su muerte

La sentencia fue dictada por la jueza Sherilyn Peace Garnett en una corte federal de Los Ángeles y marca el cierre del proceso penal derivado de la muerte del intérprete de Chandler Bing, ocurrida el 28 de octubre de 2023. Además de la pena de prisión, Iwamasa deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa de 10 mil dólares.

De acuerdo con documentos judiciales, Iwamasa admitió haber inyectado ketamina a Perry en repetidas ocasiones sin tener formación médica. Las autoridades señalaron que, durante las últimas semanas de vida del actor, llegó a administrarle entre seis y ocho dosis diarias.

Matthew Perry (The Grosby Group.)

Según la investigación federal, el día de su muerte Matthew Perry pidió una dosis particularmente fuerte de ketamina. Horas después, fue encontrado inconsciente boca abajo en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, en Los Ángeles.

El informe oficial de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles concluyó que el actor murió por los efectos agudos de la ketamina, combinados con un ahogamiento accidental. También se identificaron como factores contribuyentes una enfermedad coronaria y los efectos de la buprenorfina. Las autoridades descartaron que se tratara de un suicidio.

Durante la audiencia, familiares de Perry expresaron sentirse traicionados por la persona en quien el actor había depositado gran parte de su confianza. Keith Morrison, padrastro del actor, declaró en la corte que Iwamasa continuó suministrándole drogas incluso cuando su estado físico era evidente.

Los otros implicados en el caso

La condena de Kenneth Iwamasa cierra oficialmente el proceso judicial contra las cinco personas involucradas en la red de distribución de ketamina relacionada con la muerte de Matthew Perry.

Entre los sentenciados se encuentra Jasveen Sangha, identificada por las autoridades como la principal proveedora de la droga, quien recibió la condena más severa: 15 años de prisión. También fueron condenados los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, así como Erik Fleming, señalado como intermediario en la distribución.

Matthew Perry (Getty Images)

La muerte de Matthew Perry provocó un fuerte impacto en Hollywood y reabrió la conversación sobre las adicciones, la salud mental y el acceso ilegal a sustancias entre figuras públicas. Perry había hablado abiertamente durante años sobre sus problemas de dependencia y publicó en 2022 sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde relató sus recaídas y procesos de rehabilitación.