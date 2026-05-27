Crystal Palace vence al Rayo Vallecano y conquista la Liga de Conferencia

El Crystal Palace se proclamó campeón de la Liga de Conferencia, el tercer torneo de clubes de la UEFA en importancia, al ganar 1-0 al Rayo Vallecano español en la final, este miércoles en Leipzig, Alemania.

El francés Jean-Philippe Mateta, que está en la lista de su selección para el Mundial, anotó el único tanto del partido al minuto 50, dando al club londinense el primer título europeo de su historia.

El Palace, un club acostumbrado a estar a la sombra de los gigantes de la capital británica, consiguió un tercer título en tiempo reciente, después de haber levantado la Copa de Inglaterra en 2025, superando al Manchester City, y la Supercopa de Inglaterra, imponiéndose al Liverpool en el mismo año.

En la recién terminada Liga Premier, el Crystal Palace firmó un decepcionante puesto 15. Sin embargo, el título en la Conference le permite obtener un boleto para la próxima Europa League.

Previo al encuentro, aficionados de ambos equipos se enfrentaron en Leipzig, informó la policía alemana.

Las autoridades locales reportaron que un grupo de aproximadamente 300 aficionados del Rayo se encontró con seguidores del Palace que estaban sentados afuera de restaurantes, provocando un enfrentamiento entre los dos bandos; asimismo, los agentes intervinieron en otro incidente cuando alrededor de 60 fanáticos del club inglés “provocaron” a los simpatizantes españoles.

Los agentes de la ley de Leipzig señalaron que dos personas fueron detenidas y dos agentes sufrieron heridas leves, pero aptos para el servicio.