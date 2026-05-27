Airbnb golpea a Hoteles; baja 4% ocupación en un año, exigen piso parejo

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad de Chihuahua, Miguel Ordoñez dio a conocer que hay un incremento de visitantes en Chihuahua, lamentablemente hay un porcentaje importante que ya opta por Airbnb y esto ha golpeado directamente a la hotelería, actualmente hay un 56% de ocupación hotelera representa una baja del 4% en comparación del 2025.

“Arranque del año ha sido un poco más lento de lo esperado hemos perdido 4 puntos en comparación del año pasado estamos en un 56% el año pasado ya traíamos un 60% de ocupación, ha habido pocos eventos en el centro de convenciones es la verdad, requerimos más eventos en los cuales nuestros visitantes se queden en hoteles, afortunadamente la ocupación esta por arriba del 55%, pero bueno algo tenemos que hacer y lo estamos sacando con el tema de regular los Airbnb”, comentó.

Asegura que, en diálogos con el gerente del aeropuerto, Hugo Hernández se da a conocer que hay un incremento de visitantes conforme pasan los meses y los huéspedes se están quejando en otro lado, en la informalidad.

“Cruzamos información y vimos que de alguna manera los huéspedes se están quedando en otro lado y si lo que queremos hacer es que estén regulados los Airbnb y de alguna manera la estancia sea mejor y seguros pues es lo que requerimos para la hotelería”, comentó

En este sentido el líder de hoteleros destacó que es necesario exigirle a Airbnb licencias, permisos, tema de protección civil, pues a los hoteles se le piden más requerimientos para su funcionamiento, por ello estarán atentos a los cambios que se den en el tema.

Señaló que las principales zonas de hospedaje Airbnb son en Distrito 1 y el centro de la ciudad se estima que hay cerca de mil cuartos, la competencia desleal que ya ha marcado una baja para la formalidad en el sector de servicios y turismo.

Cabe destacar que no es la primera vez que la Asociación de Hoteles y Moteles hace este llamado a la autoridad, asimismo asegura que tendrán diálogo con fideicomisos y la Secretaría de Turismo con el fin de promocionar el sector formal de hoteles.