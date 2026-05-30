Atlético de Madrid se burla del Barcelona por temas de fichajes

El Atlético de Madrid se burló del Barcelona por su interés en el delantero Julián Álvarez publicando en redes sociales tres ofertas irónicas por las estrellas del Barça: Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

ESPN informó el jueves que el Barcelona tenía esperanzas de fichar a Álvarez, tras reunirse con los representantes del internacional argentino y que este les comunicara que prefería unirse al club azulgrana a otras alternativas como el Paris Saint-Germain y el Arsenal.

Sin embargo, no se esperaba que el fichaje de Álvarez fuera sencillo, dado que el delantero tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Fuentes del Atlético declararon a ESPN el viernes que no habían recibido ninguna oferta formal del Barcelona por Álvarez y expresaron su descontento por el interés del club catalán.

En una serie de publicaciones en X ese mismo viernes, el club compartió ofertas de broma por tres de las mayores estrellas del Barça: los extremos Yamal y Raphinha y el centrocampista Pedri.

“Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso”, publicó el club, junto a una imagen de Yamal con la camiseta del Atlético. “Cuatro entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al [periódico español] ABC y una bolsa de pipas de girasol. Esperamos con impaciencia su respuesta para preparar el anuncio”.