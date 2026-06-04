“Quieren empatar cartones”; les quitaron visa a morenistas, no a Maru Campos: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que ante los señalamientos que Estados Unidos ha hecho en contra de diversas figuras de Morena, la lógica de dicho partido ha sido la de “querer empatar cartones” y acusar de lo mismo a la gobernadora Maru Campos.

Ello luego de que ayer miércoles comenzó a circular en redes sociales que Estados Unidos había retirado la visa a la gobernadora de Chihuahua por supuestas investigaciones a las que estaría sujeta, cuestión que descartó el Gobierno del Estado.

A su vez, De la Peña Grajeda dijo que: “a quienes les han retirado la visa son al gobernador Rocha Moya de Sinaloa, gobernador con licencia y hoy por hoy, aparentemente confirmado por la propia presidenta Sheinbaum; al gobernador de Sonora, al gobernador de Tamaulipas y confirmado por ella misma, a la líder de morena en el Estado de Chihuahua”.