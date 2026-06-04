Coordina SSPE traslado aeromédico de paciente con quemaduras desde Creel a Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó este jueves el traslado aeromédico de un hombre de 52 años de edad que sufrió quemaduras a consecuencia de la explosión de un tanque de gas en el municipio de Bocoyna.

La operación fue posible gracias a la capacidad de respuesta y coordinación impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, quien ha fortalecido el uso de los recursos aéreos de la dependencia para atender emergencias que ponen en riesgo la vida de las y los chihuahuenses, especialmente en zonas alejadas de los principales centros hospitalarios.

El paciente, originario de Creel, requirió atención médica especializada, por lo que se activó el protocolo de traslado aeromédico para garantizar su rápida atención en la capital del estado.

La coordinación entre las corporaciones participantes permitió reducir significativamente los tiempos de respuesta y asegurar que el paciente recibiera atención médica oportuna.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso de colaborar con las instituciones de salud y protección civil para brindar apoyo inmediato a la población en situaciones de emergencia.