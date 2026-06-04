Vinculan a proceso por violación a José Kennedy; delito cometido en Punta Naranjos

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Kennedy M. V., por el delito de violación agravada.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales expusieron datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad del imputado, en hechos registrados el 01 de junio del 2026, cuando presuntamente agredió sexualmente a una mujer, en un domicilio de la colonia Punta Naranjos, en la ciudad de Chihuahua.

La detención del imputado se registró ayer miércoles, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Fue llevado a la audiencia de formulación de imputación y al renunciar a su derecho constitucional, en la misma audiencia la Juez de Control en el Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, resolvió iniciarle un proceso penal, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)