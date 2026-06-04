Fortalece Marco Bonilla atención a emergencias cardiacas con 15 Espacios Cardioprotegidos

-Chihuahua Capital recibe certificación en cardioprotección y capacita a más de 450 personas para actuar ante emergencias

Como parte de la estrategia para proteger la vida y fortalecer la respuesta ante emergencias médicas, el alcalde Marco Bonilla presentó el programa Espacios Cardioprotegidos, mediante el cual se instalaron 15 Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en puntos estratégicos del Centro Histórico y otros sectores de Chihuahua Capital.

Durante el evento, Chihuahua Capital recibió una certificación en materia de atención cardioprotegida por parte de organismos especializados en salud cardiovascular y medicina de urgencias, además de reconocer a más de 450 personas que concluyeron su capacitación como primeros respondientes ante emergencias cardiacas.

En su mensaje, Marco Bonilla destacó que gobernar también implica anticiparse a situaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas y construir una ciudad preparada para responder oportunamente ante una emergencia.

“Gobernar también es prepararse para esos momentos que llegan sin avisar. Significa anticiparse, actuar antes de que ocurra una tragedia y construir una ciudad que esté lista para responder cuando la vida pone a prueba a familias enteras”, expresó.

El Alcalde subrayó que cada desfibrilador instalado, cada protocolo implementado y cada persona capacitada representan una oportunidad para salvar vidas y brindar una respuesta inmediata durante los primeros minutos de una emergencia cardiaca.

Como parte de esta estrategia, fueron capacitadas más de 450 personas, entre ellas 154 policías municipales, 100 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Cocentro, brigadas municipales y colaboradores de empresas privadas.

Además, el programa se desarrolla en coordinación con la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón y la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias, instituciones que acompañaron el proceso de capacitación, certificación y evaluación de los espacios cardioprotegidos.

Por su parte, el director del IMPAS, Luis Arrieta, destacó que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en Chihuahua, por lo que el Gobierno Municipal ha impulsado acciones preventivas como la Clínica Metabólica y ahora la consolidación de una red de Espacios Cardioprotegidos.

Especialistas de ambas organizaciones reconocieron a Chihuahua Capital por convertirse en un referente nacional en prevención cardiovascular, destacando la coordinación entre autoridades, cuerpos de emergencia, instituciones de salud y sociedad civil para construir una cultura de prevención y atención oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por Marco Bonilla fortalece la protección de la salud de las familias chihuahuenses mediante estrategias innovadoras de prevención, capacitación y respuesta ante emergencias.