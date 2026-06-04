Consideran que voz de AMLO puede y debe ser escuchada

Legisladores de Morena calificaron como oportuno el pronunciamiento difundido ayer por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y consideraron que su voz puede y debe ser escuchada, porque tiene más estatura moral que Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes reaparecieron hace algunos días.

El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió respeto al pronunciamiento de López Obrador, ya que forma parte de la libertad de expresión que se vive en el País.



Ramírez Cuéllar dijo que así como todos respetaron el punto de vista de los ex Mandatarios panistas, quienes reaparecieron en un evento a favor de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ahora nadie debería alarmarse, alterarse o satanizar.Een comparación con Fox y Calderón, dijo, López Obrador tiene otra estatura moral e insistió en que su reaparición forma parte de la normalidad democrática del País.

Información tomada de Agencia Reforma