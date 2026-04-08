Realizan inspección en Cereso de Aquiles, retiran excedente de ropa y objetos no esenciales

Durante la mañana de este 8 de abril, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (CERESO) No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua.

Dicho operativo se realizó en coordinación con autoridades del Gobierno Federal, con el objetivo de detectar y retirar objetos no permitidos, así como mantener la gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior de los centros penitenciarios del estado.

En estas acciones participaron un total de 77 elementos, quienes realizaron la intervención en los módulos del 1 al 8, así como en las áreas de ingresos, talleres y almacén de cocina.

Como resultado, se revisó a un total de 774 personas privadas de la libertad, así como 376 estancias, sin que se registraran decomisos relevantes. Únicamente se retiró excedente de prendas de vestir, cobijas y objetos considerados como no esenciales, tales como juegos de mesa, artesanías y espejos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de mantener operativos permanentes bajo la instrucción de Gilberto Loya, con el fin de garantizar condiciones seguras y ordenadas en el sistema penitenciario, porque con seguridad damos resultados.