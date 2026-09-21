Investigan a mujer en Corea del Sur por intentar espiar las llamadas telefónicas del actor Cha Eun-woo

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad se encuentra bajo investigación por presuntamente espiar las llamadas telefónicas del actor y cantante surcoreano, Cha Eun-woo, al colocar dispositivos de escucha en el café al que solía asistir, según reveló un artículo del medio MBN.

Cabe recordar que el actor se encuentra cumpliendo su servicio militar obligatorio desde julio de 2025, por lo que ha permanecido lejos de sus actividades pública; se espera que salga en enero de 2027.

Según el medio especializado, la mujer también acudía al café donde el protagonista de “True Beauty” compraba sus bebidas mientras sostenía distintas llamadas telefónicas.

La sospechosa de espiar al integrante del grupo de K-pop Astro dijo ser fanática del idol, según los reportes recogidos por el medio MBN.

“El 30 de agosto se recibió un informe al 112 —número de emergencia— que aseguró ‘parece que alguien está interviniendo el teléfono de Cha Eun-woo’. Se informa que una mujer de unos 50 años de edad fue sorprendida mientras intentaba recuperar un dispositivo de escucha que había instalado secretamente en el café. Fue detenida por la policía”, se lee en el artículo del medio especializado.

La sospechosa de espiar al actor colocó los primeros dos dispositivos el 23 de agosto y posteriormente colocó otros tres e intentó intervenir el teléfono personal del actor.

Sin embargo, la mujer fue liberada tras brindar sus declaraciones a las autoridades debido a que no se encontró un motivo que pudiera poner en riesgo la vida del cantante de 29 años de edad; llevará su proceso en libertad a la par que la policía de Seúl mantendrá abierta la investigación para esclarecer los hechos.

“La comisaría de Yongsan en Seúl revisará la solicitud de una orden de arresto contra la mujer tras determinar las circunstancias exactas del caso”, puntualizó el artículo.

Con información de Latinus