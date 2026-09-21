CARGANDO INFORMACIÓN...

Sujeto se autolesiona en colonia Villa tras presunta intoxicación

Un hombre de 37 años de edad presuntamente intoxicado con una sustancia desconocida se autolesionó en ambos brazos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Tarahumara y Dorados de Villa, en la colonia Villa.

Familiares del lesionado llamaron al número de emergencias 911 por lo que arribaron elementos de la Policía Municipal y una Célula BOI.

Asimismo, se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Unidad de Rescates del Gobierno del Estado (URGE) cuyos paramédicos lo atendieron y lo trasladaron a un hospital.

Las autoridades tomaron nota de lo ocurrido e informaron que las lesiones no ponían en riesgo la vida del sujeto.

Últimas Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp